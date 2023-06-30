Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Олег Романцев: «Продолжаю верить в «Спартак». Не согласен с теми, кто заранее предсказывает новую победу «Зенита»

– В июле начинается новый сезон. Вы согласны с теми, кто уже сейчас предрекает очередное чемпионство «Зениту»? — Признаюсь, такие прогнозы меня не удивляют.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх