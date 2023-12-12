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Марочко: ВСУ проводят «мясные штурмы» на Купянском направлении

Марочко: ВСУ проводят «мясные штурмы» на Купянском направлении

Командование Вооруженных сил Украины отправляет свои войска на штурм российских позиций без должной поддержки, что приводи к большим и неоправданным потерям личного состава в районах Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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