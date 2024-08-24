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Россия и Украина обменялись военнопленными

Россия и Украина обменялись военнопленными

В Минобороны России сообщили об обмене пленными с украинской стороной. «24 августа текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.

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