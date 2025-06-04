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Царьград

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Авария на шахте в Воркуте: МЧС эвакуировало 115 человек

Авария на шахте в Воркуте: МЧС эвакуировало 115 человек

В Воркуте более ста шахтёров эвакуировали после остановки вентилятора проветривания на шахте «Комсомольская».

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