БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 612 подписчиков

Эволюция «динозавров»: Умные ТЦ превратятся в КЦ, неумные — исчезнут

Эволюция «динозавров»: Умные ТЦ превратятся в КЦ, неумные — исчезнут

Россияне разлюбили торговые центры — неужели во всем мире так? Полина Носова Фото: Николай Бурматов/ТАСС Материал комментируют: Сергей Толкачев Торговые центры в России перестают привлекать людей и пустеют на глазах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лайм Баюн
У тётки крутой бутик в подобном ТЦ. Спрашиваю у нее - сколько прибыли она поднимает с товара? Ответила - от 35 до 100% Шикарно живет имея несколько элитных квартир.
Ответить
1 м.