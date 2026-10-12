В Казахстане конкурент "Яндекс Go" поднял цены на поездки втрое во время массового сбоя

В социальных сетях казахстанцы начали массово жаловаться на резкое подорожание такси В Казахстане резко подорожали поездки на такси через сервис inDrive на фоне масштабного сбоя "Яндекс Go" 11 октября.
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