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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Казахстане конкурент "Яндекс Go" поднял цены на поездки втрое во время массового сбоя

В Казахстане конкурент "Яндекс Go" поднял цены на поездки втрое во время массового сбоя

В социальных сетях казахстанцы начали массово жаловаться на резкое подорожание такси В Казахстане резко подорожали поездки на такси через сервис inDrive на фоне масштабного сбоя "Яндекс Go" 11 октября.

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