Украинские ВС предприняли попытку удара по Ростовской области

В ночь на 1 августа Вооружённые силы Украины предприняли попытку нанести удар по Ростовской области. Противник запустил более 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регион, сообщили губернатор Юрий Слюсарь в Telegram.
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