Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

363 подписчика

Украинские ВС предприняли попытку удара по Ростовской области

Украинские ВС предприняли попытку удара по Ростовской области

В ночь на 1 августа Вооружённые силы Украины предприняли попытку нанести удар по Ростовской области. Противник запустил более 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регион, сообщили губернатор Юрий Слюсарь в Telegram.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии