Военное обозрение

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Представитель Зеленского по Крыму Ташева поделилась планами Киева на полуостров после его «освобождения»

Представитель Зеленского по Крыму Ташева поделилась планами Киева на полуостров после его «освобождения»

После "освобождения" Крыма украинской армией на полуострове будет проведена чистка, об этом заявила в интервью Newsweek представитель Зеленского по так называемой "автономной республике Крым" Тамила Ташева.

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