В Богородицком и Воловском районах судебные приставы добились сноса торгового павильона после введения запрета на выезд за границу для должницы.
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