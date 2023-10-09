Ленд-лиз от товарища Кима. КНДР начала поставки в Россию

То, что будоражило умы западных стратегов, стало явью. Как утверждает мониторинговый ресурс Beyond Parallel, связанный с американским Центром стратегических и международных исследований (CSIS), железнодорожное сообщение между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой активизировалось как никогда ранее.
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