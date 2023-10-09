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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Ленд-лиз от товарища Кима. КНДР начала поставки в Россию

Ленд-лиз от товарища Кима. КНДР начала поставки в Россию

То, что будоражило умы западных стратегов, стало явью. Как утверждает мониторинговый ресурс Beyond Parallel, связанный с американским Центром стратегических и международных исследований (CSIS), железнодорожное сообщение между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой активизировалось как никогда ранее.

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Комментарии
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Борис Виленский
А никто и не смеётся. В КНДР 4-я армия в мире, очень мотивированная, с жёсткой дисциплиной и хорошей подготовкой.
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20 час.
Алексей Павлов
В добрый час!
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14 час.

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