Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. «Надежда» – «Ника», курское «Динамо» примет «Спарту энд К»

«Надежда» в Оренбурге примет «Нику» из Сыктывкара, курское «Динамо» дома сыграет со «Спартой энд К» из Видного Чемпионат России Женщины Премьер-лига Плей-офф 1/4 финала (до двух побед) Вторые матчи НАДЕЖДА – Ника 5 апреля.
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