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Профессор Евстафьев рассказал шокирующую правду о том, кто разжигает конфликт на Ближнем Востоке

Профессор Евстафьев рассказал шокирующую правду о том, кто разжигает конфликт на Ближнем Востоке

Дмитрий Евстафьев – российский политолог-американист, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России, военной и внешней политики США и региональным проблемам нераспространения ядерного оружия, кандидат политических наук – прокомментировал жестокость арабо-израильского конфликта, рассказав шокирующую правду о том, кто разжигает войну на Ближнем Востоке.

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