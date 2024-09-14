Западная стратегия предоставления оружия Киеву для "победы" в конфликте провалилась. Об этом в беседе с немецким изданием Tagesspiegel заявила глава партии "Союз Сары Вагенкнехт", депутат бундестага Сара Вагенкнехт.
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