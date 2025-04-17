РПЦ осуждает «пасхальный» маникюр: что стоит за возмущением и как на это реагируют верующие Ирина ВальковаНедавнее заявление Вахтанга Кипшидзе, заместителя председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, вызвало широкий резонанс в религиозной и общественной среде.