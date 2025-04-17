РПЦ осуждает «пасхальный» маникюр: что стоит за возмущением и как на это реагируют верующие Ирина ВальковаНедавнее заявление Вахтанга Кипшидзе, заместителя председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, вызвало широкий резонанс в религиозной и общественной среде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Судная ночь через 48 часов: Москва предупреждает Париж и Лондон, штабы НАТО, аэродромы и ПВО — всё будет уничтожено
- Украинская военка в руинах после ночного шквала ударов ВС РФ, что-то жуткое разорвало самолеты и паровозы ВСУ
- Пожары над Харьковом и Одессой не гаснут вторые сутки — офицеры НАТО под огнём
Свежие комментарии