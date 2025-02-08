Бастрыкин поручил начать проверку после закрытия входа для инвалидов

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову предоставить информацию о результатах процессуальной проверки по факту нарушения прав детей-инвалидов на доступную среду в Красногвардейском районе.
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