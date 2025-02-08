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Бастрыкин поручил начать проверку после закрытия входа для инвалидов

Бастрыкин поручил начать проверку после закрытия входа для инвалидов

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову предоставить информацию о результатах процессуальной проверки по факту нарушения прав детей-инвалидов на доступную среду в Красногвардейском районе.

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