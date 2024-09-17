Информация о связях подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Уэсли Раута с Украиной привлекает нежелательное внимание к Владимиру Зеленскому перед его переговорами с действующим главой государства Джо Байденом.
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