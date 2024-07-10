Певица Елена Ваенга просит за билет на ее концерт 10 тысяч рублей

По информации 72.ru, 13 декабря 2024 года в Тюмени состоится концерт российской певицы Елены Ваенги. В описании афиши сказано, что Ваенга — настоящая южанка, выросшая на севере, со сложным характером и природной стихией: «Она музыкант, который оставляет всю душу в текстах своих песен».