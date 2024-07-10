Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 046 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Зеленский вообще никто,все ему ЦРУ пишит,а он подписывает!Соскин: Орбан пол...
  • Betahon
    МВД располагает всем арсеналом средств и методов,чтобы упредить вероятный выезд любого фигуранта разработки до ареста...МВД России объяви...
  • Виталий
    Рыбаки возможно и сняли...но, ты идиот, где это выложил? и Ссылка на первоисточник фуфло! Идиот!Рыбаки в Черном м...

Певица Елена Ваенга просит за билет на ее концерт 10 тысяч рублей

Певица Елена Ваенга просит за билет на ее концерт 10 тысяч рублей

По информации 72.ru, 13 декабря 2024 года в Тюмени состоится концерт российской певицы Елены Ваенги. В описании афиши сказано, что Ваенга — настоящая южанка, выросшая на севере, со сложным характером и природной стихией: «Она музыкант, который оставляет всю душу в текстах своих песен».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НБ
Николай Болтачев
Охереть!!!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх