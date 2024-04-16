Секретарь СНБО Украины Литвиненко: передача РФ территорий – предательство

Новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко утверждает, что передача России территорий ради достижения договоренностей с Москвой стала бы "жестоким предательством" по отношению к стране.
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