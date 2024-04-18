Снова в Моди: выборы в Индии могут сблизить ее с Западом в противовес Китаю

В Индии начинаются парламентские выборы — самые масштабные и, возможно, самые дорогие в истории. Фаворитом считается правящая партия «Бхаратия джаната парти», лидер которой — действующий премьер-министр страны Нарендра Моди.
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