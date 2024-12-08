Школьники в Ленобласти построили утепленные домики для котиков и выиграли премию

В столице прошла международная премия #МыВместе Проект школьника Ивана Грицкевича «Дом кота Семена» победил в номинации «Обучение служением» на международной премии «Мы вместе», которая прошла в Москве, сообщается в Телеграмм-канале «Админка Ленобласти».