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Эксперт Марцинкевич рассказал, что не так с «зелёными» источниками энергии

Эксперт Марцинкевич рассказал, что не так с «зелёными» источниками энергии

В интервью aif.ru эксперт в сфере энергетики, главный редактор издания «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич отметил, что для развития энергетики на возобновляемых источниках нам надо изменить законодательство в энергетической отрасли.

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