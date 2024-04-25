Депутат Крупник предложил ввести нештрафуемый период ожидания полиции на платной парковке

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к министру транспорта России Виталию Савельеву с предложением ввести нештрафуемый период ожидания полиции при чрезвычайной ситуации в зоне платной парковки.
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