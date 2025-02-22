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Поздравление главы администрации города Симферополя с Днем защитника Отечества

Поздравление главы администрации города Симферополя с Днем защитника Отечества

Этот праздник имеет богатую и славную историю! Он всегда являлся данью глубокого уважения ко всем, кто служил и служит во благо нашего Отечества, от покрытых сединой и увенчанных наградами фронтовиков до молодежи, которая только недавно надела военную форму.

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