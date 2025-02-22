Поздравление главы администрации города Симферополя с Днем защитника Отечества

Этот праздник имеет богатую и славную историю! Он всегда являлся данью глубокого уважения ко всем, кто служил и служит во благо нашего Отечества, от покрытых сединой и увенчанных наградами фронтовиков до молодежи, которая только недавно надела военную форму.