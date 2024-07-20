В Северной Осетии завершился театральный фестиваль

Всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой» завершился концертом во Владикавказе. Закрытие фестиваля прошло на площади Свободы с участием творческих коллективов и артистов из Северной Осетии и других регионов России, сообщает ТАСС.