В Северной Осетии завершился театральный фестиваль

Всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой» завершился концертом во Владикавказе. Закрытие фестиваля прошло на площади Свободы с участием творческих коллективов и артистов из Северной Осетии и других регионов России, сообщает ТАСС.
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