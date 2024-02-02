Соцфонд выплатил ветеранам по 50 тысяч рублей

Россия отметила 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пишет Pensnews.ru. В связи с юбилеем, Социальный фонд России выплатил 56 тысячам ветеранов Великой Отечественной войны по 50 тысяч рублей.
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