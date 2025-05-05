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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В Ноябрьске пройдет форум «Дни малого бизнеса Ямала»

В Ноябрьске пройдет форум «Дни малого бизнеса Ямала»

В Ноябрьске с 29 по 30 мая состоится форум «Дни малого бизнеса Ямала». В этом году темой станет развитие искусственного интеллекта (ИИ) и его применение на практике, рассказал управляющий центром «Мой бизнес» ЯНАО Александр Курзаев.

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