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Царьград

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"Кто они после этого?": Удар по свадебной церемонии в Иране потряс русских. Данные о количестве жертв выросли

"Кто они после этого?": Удар по свадебной церемонии в Иране потряс русских. Данные о количестве жертв выросли

Военные США ударили по свадебной церемонии в США – изначально были данные о нескольких пострадавших. Как это часто бывает, после уточнения с мест страшная цифра выросла: погибли 4 человека (среди них ребёнок), ещё 68 ранены.

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