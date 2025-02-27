Инженеры NASA успешно проверили стыковку капсулы для исследования облаков Венеры первой частной миссией

Инженеры Исследовательского центра Эймса NASA в Кремниевой долине Калифорнии успешно провели проверку стыковки двух половин космической капсулы, предназначенной для изучения облаков Венеры на предмет признаков жизни.
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