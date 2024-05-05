Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

870 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Борисов
    Ай бравые участковые!Не тех ловят,"поймали" тётку до денег падкую и фффсё,медали заслужили😅!А в ПВС никто и ничего "...Участковые уполно...
  • Валерий
    Выявили единичный факт, хорошо. Но каковы правовые последствия для виновных?Участковые уполно...
  • ольга волкова
    Наконец то! Придется всех работников миграционных отделов МВД и МФЦ пересажать.Незапятнинных там нет.Участковые уполно...

Военные полицейские ЦВО навестили столетнего фронтовика из Омска накануне Дня Победы

Военные полицейские ЦВО навестили столетнего фронтовика из Омска накануне Дня Победы

Посещение военнослужащими военной комендатурой города Омска ветеранов Великой Отечественной войны стало доброй многолетней традицией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх