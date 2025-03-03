Ninja Theory работает над улучшением боевой системы для нового проекта или Hellblade 3 ...

Ninja Theory работает над улучшением боевой системы для нового проекта или Hellblade 3Возможно, Ninja Theory активно трудится над совершенствованием системы боёв в своём проекте, который может носить название Hellblade 3 или совершенно новый бренд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)