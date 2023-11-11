В школах Крыма введут новую систему пропуска и оплаты питания

В школах Крыма введут новую систему безналичной оплаты питания и пропуска в по банковским картам. Об этом заявила заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Светлана Беспалова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
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