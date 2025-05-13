❗️Керчанин за 5 тысяч рублей отправил Украине информацию о военных объектах РФ Мужчину будут судить за госизмену, сообщили в прокуратуре Крыма.
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❗️Керчанин за 5 тысяч рублей отправил Украине информацию о военных объектах РФ Мужчину будут судить за госизмену, сообщили в прокуратуре Крыма.