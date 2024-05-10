Как правильно одеться на рыбалку

Для рыбака, который длительное время проводит на природе, выбор одежды является критически важным. Ведь малейший перегрев или, напротив, переохлаждение могут вызвать простуду, ослабить иммунитет да и просто доставить немало дискомфорта.
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