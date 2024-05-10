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Как правильно одеться на рыбалку

Как правильно одеться на рыбалку

Для рыбака, который длительное время проводит на природе, выбор одежды является критически важным. Ведь малейший перегрев или, напротив, переохлаждение могут вызвать простуду, ослабить иммунитет да и просто доставить немало дискомфорта.

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