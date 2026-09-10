5 знаков зодиака, которые никогда не признают ошибок

Козероги, Скорпионы, Тельцы, Львы и Овны практически никогда не признают своих ошибок. По ее словам, представителям знака Козерог сложно признавать ошибки, потому что они привыкли быть теми, кто знает, как правильно.
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