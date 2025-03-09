«Всё рухнет, если я захочу»: Илон Маск угрожает отключить Starlink на Украине

Маск отмечает стратегическое значение спутниковой системы Starlink для украинской армии. По его словам, технология является основой боевых операций ВСУ, и в случае её отключения линия фронта украинских войск попросту рухнет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии