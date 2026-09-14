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Спорт Уик-Энд

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Что тренер «Зенита» сказал вдогонку уходящему в «Локомотив» Мостовому

Что тренер «Зенита» сказал вдогонку уходящему в «Локомотив» Мостовому

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра прокомментировал уход Андрея Мостового в «Локомотив». Вингер перешел в московский клуб на правах аренды до конца сезона.

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