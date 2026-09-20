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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ткачев о критике от Разина: «У меня лично нет конфликтов с тренером. Я стараюсь помочь «Металлургу» побеждать в каждом матче»

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев рассказал, что у него нет конфликтов с главным тренером команды Андреем Разиным .

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