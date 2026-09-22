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Царьград

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Исследование EHJ выявило риск гипертонии от популярных консервантов

Исследование EHJ выявило риск гипертонии от популярных консервантов

Европейские ученые исследовали питание более 112 тысяч человек и обнаружили, что восемь пищевых консервантов увеличивают риск гипертонии на 24 процента.

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