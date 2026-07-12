🚴🏻♀️ Велосипед вместо авто: крымчане все чаще выбирают двухколёсный транспорт Пробки, бензин, нервы, а можно просто сесть на велосипед и поехать с ветерком.
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🚴🏻♀️ Велосипед вместо авто: крымчане все чаще выбирают двухколёсный транспорт Пробки, бензин, нервы, а можно просто сесть на велосипед и поехать с ветерком.