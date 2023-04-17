Daily Storm

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В Казахстане при взрыве газа пострадали 11 человек

В Казахстане при взрыве газа пострадали 11 человек

Произошло обрушение подъезда, на месте работают спасателиВ результате взрыва газа в жилом доме в казахстанском городе Жанаозен за западе страны произошло обрушение подъезда, 11 человек пострадали.

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