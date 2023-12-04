Собянин рассказал о масштабном обновлении Воробьевской набережной

Маршрут вдоль заказника «Воробьевы горы» после благоустройства набережной стал длиннее почти на три километра Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о благоустройстве Воробьевской набережной и Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр.
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