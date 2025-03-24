iScience: шимпанзе выбирают лучшие материалы для инструментов по добыче термитов

Международная команда исследователей из Оксфордского университета (Великобритания), Института Макса Планка (Германия) и других научных центров обнаружила, что шимпанзе из национального парка Гомбе-Стрим в Танзании демонстрируют удивительные инженерные навыки при создании орудий для добычи термитов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии