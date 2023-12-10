В красноярском Театре кукол показали закрытые для посетителей помещения

В 2023 году красноярскому Театру кукол исполнилось 85 лет. Наверняка многие бывали на представлениях в детстве вместе с родителями, а во взрослом возрасте любовались резными дверями и необычными часами, пока стояли на светофоре на Ленина.
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