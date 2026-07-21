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Почему подростки такие ироничные, и как понять, что юмор перешел границы

Почему подростки такие ироничные, и как понять, что юмор перешел границы

Объясняет психолог «Пингвины моей мамы»Подростковый юмор нередко ставит взрослых в тупик. Родители не понимают мемы, недоумевают из-за бесконечного сарказма и иногда воспринимают шутки как дерзость или неуважение.

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