Западный берег и сектор Газа: по состоянию на ранние часы по местному времени в результате авиаударов Израиля по меньшей мере два человека были убиты, несколько других получили ранения, а многие дома были повреждены или разрушены в городе Газа и его окрестностях, в том числе на улице Аль-Джала и в кварталах Аль-Зайтун и Таль аль-Хава.