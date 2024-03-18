Джо Маззулла о Сэме Хаузере: «Мне понравилась его агрессия»

Легкий форвард «Селткис» в победной встрече с «Уизардс» (130:104) набрал 30 очков, 6 подборов, 1 передачу и 1 перехват.
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