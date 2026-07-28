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Сомали на Днепре: спецслужбы Ирака раскрыли сеть боевиков, работавших на украинскую разведку

Сомали на Днепре: спецслужбы Ирака раскрыли сеть боевиков, работавших на украинскую разведку

  Украинские агенты в Ираке совершают нападения, возлагая вину на местные группы сопротивления, как это было с попыткой взорвать месторождение Газпромнефти.

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Комментарии
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Татьяна Мироненко
Уроды везде лезут мешают жить
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1 м.
Misha Glusch
тонкая игра
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1 м.
Miha52 Новик Михаил
СМЕРТЬ БАНДЕРЛОГАМ, ГДЕ БЫ НИ СКАКАЛИ!
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1 м.