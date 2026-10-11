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Царьград

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Пройти мимо просящего —. утратить милость Божью и удачу. Как провести день Феофана Милостивого 12 октября

Пройти мимо просящего —. утратить милость Божью и удачу. Как провести день Феофана Милостивого 12 октября

Православной церковью в этот день почитается святой Феофан Милостивый. В народный праздник у людей были свои представления о том, что можно и нельзя делать в этот день.

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