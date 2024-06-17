Мотоциклист погиб в ДТП в Рязанской области

Авария случилась 15 июня примерно в 16:30 на 48-ом километре автодороги «Шацк-Касимов». Предварительно, 47-летний водитель на «Ладе Ларгус» столкнулся с мотоциклом «Ямаха» под управлением 48-летнего мужчины.
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