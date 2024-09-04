РФПИ и корпорация из КНР договорились об инвестициях в проекты Дальнего Востока

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Российский фонд прямых инвестиций и международная корпорация из КНР "XY Group" договорились, на полях ВЭФ-2024, о партнерстве для совместных инвестиций в проекты на территории Дальнего Востока и Арктики.
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